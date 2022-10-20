Відео поширив військовий блогер і нацгвардієць Харитін Старський. У ньому Віра Брежнєва дає інтерв'ю українофобу й фігуранту бази "Миротворець" В'ячеславу Манучарову. Той здивувався, що в "Яндексі" її називають українською співачкою.

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Віра Брежнєва просила не називати її українською співачкою

Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній "Пісні року". Сама Україна мене не сприймала українською співачкою. Вважається, щоб бути українською співачкою, у тебе повинні бути пісні українською мовою. У мене їх немає. Плюс коли я прийшла у "ВІАГру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Я з самого початку, 16 років тому, почала гастролювати по всій СНД,

– видала Віра Брєжнєва.

Тож вона попросила називати її "просто співачка", не асоціюючи ні з Україною, ні з Росією.

Майстер-клас по перевзуванню від Вєрачкі Брєжнєвой,

– прокоментував Харитін Старський.

Як до Брежнєвої ставляться в мережі

Переважна більшість коментаторів засудила Брежнєву, назвала пристосуванкою та відправила назад у Росію:

"Найбільше г*вно в тому, що в таких персонажів немає уявлення про то, як бути українським артистом. Що й ілюстровано у виборі пісні та манері виконання. Україна для них – це естрада з бухтєлкі, сирні коники, тин, глечик. Замість відчуття потужної, живої, сучасної, історично тяглої європейської країни. Добре, що ця патороч зникає зі сцени, як рудимент нульових";

"І таких зараз повно. А наші їдять це лайно з радістю";

"Вона так виправдовується, що аж гидко слухати";

"На біса нам це лайно?";

"Є таке слово – пристосуванці. Це про всіх цих "я вапще протів вайни і внє палітікі";

"І оці гадини зараз ще й по світу попруться давати концерти під українськими прапорами, бо грошей так можна більше назбирати".

Однак є й ті, хто зраділи, що Віра Брежнєва нарешті отямилася. На їхню думку, краще хай вона співає українською, ніж виступає в Кремлі як Повалій: