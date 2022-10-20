Сначала Оля Цыбульская опубликовала со ссылкой на новую песню украинских артисток, а вечером прокомментировала свою позицию по Брежневой. Она говорит, что лучше, когда человек осознает свои ошибки и делает выводы, чем дальше продолжает поддерживать "русский мир".
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"Вы мне без конца сбрасываете интервью Веры Брежневой, где она говорит о том, что не чувствует себя украинской певицей и говорите, что их релиз с TAYANNA – это ужас, потому что она "переобулась". Подумаем со стороны, что лучше: Вера Брежнева, которая не чувствовала себя украинской певицей, но этнически – украинка, и после полномасштабного вторжения наконец "докумекала" и активно поддерживает Украину, и делает все для того, чтобы мир обращал на нас внимание и приближает победу?
Или Ани Лорак, которая всю жизнь била себя в грудь и пела Ивасюка, кричала, что она народная артистка? Вы просто задумайтесь. Ошибки допускают все, вопрос в другом – как человек приходит к выводам и что он в итоге делает для страны реально", – высказала свою позицию Оля Цыбульская.
Артистка также оставила "окошко" для мыслей ее подписчиков, чтобы они тоже высказались о новом хите певиц и творчестве Брежневой.
Почему в сети скандал, что Брежнева – переобулась
- Накануне артистка вместе с TAYANNA выпустила песню "Вышиванка" на слова поэта Николая Сомы. Мелодичная композиция понравилась многим меломанам из-за нежных и сильных голосов певиц, но наряду с этим в сети завирусилось видео, которое первым опубликовал военный блогер и нацгвардеец Харитин Старский. У него Брежнева в 2019 году дает интервью украинофобу и фигуранту базы Миротворец Вячеславу Манучарову. Там она сказала, что не ассоциирует себя с Украиной или Россией, а просит называть ее просто певицей.
- За это фанаты начали возмущаться в сети, что она "переобулась", ведь последние 8 лет спокойно выступала в России, ходила по красным дорожкам премий и вышла замуж за Константина Меладзе, который активно работал со своим братом в России. Они оба вроде бы осудили войну после 24 февраля и исчезли из информационного пространства, однако якобы дальше остаются в России и зарабатывают рубли.
- Поэтому в сети поговаривали, что Вера Брежнева расстается с мужчиной, ведь у них разное отношение к событиям в Украине. Все время на протяжении войны женщина находится в Италии.