Авторами цієї композиції є поет Микола Сома і композитор Оскар Сандлер. У світлі останніх днів ця пісня набула особливого сенсу.

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TAYANNA та Віра Брежнєва заспівали "Вишиванку"

Відомі артистки об'єдналися, щоб заспівати про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу та опіку від лихого. Про те, як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі.

Ініціаторкою цього дуету стала TAYANNA. Вона запропонувала Вірі заспівати разом. Вперше від початку повномасштабної війни виконавиці зустрілися на студії звукозапису, де й записали кліп на "Вишиванку".

TAYANNA та Віра Брежнєва – "Вишиванка": дивіться відео онлайн

У соцмережах артистки поділилися результатом колаборації та показали обкладинку пісні. Її створила Софія Гольдман-Монастирська у старовинній техніці вишивання "ланцюжок". Там найчастіше вишивали на Буковині, Гуцульщині, Лемківщині та Сумщині.

Реакція мережі

У коментарях під відео шанувальники виконавиць висловлюють свої компліменти. Таке аранжування відомої пісні сподобалося аудиторії.