Оля Цибульська є однією з тих знаменитостей, які приховують особисте життя від сторонніх очей. Однак інколи вона трішки ділиться подробицями.
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Оля Цибульська показала фото з чоловіком
У День всіх закоханих артистка вирішила зробити виняток й опублікувала серію фото, на яких позувала з чоловіком. Оля не показала обличчя коханого, однак продемонструвала щирі почуття, які подружжя зберігає у шлюбі.
На фото Цибульська зображена у вишуканій чорній шубі, з хусткою з квітковим принтом на голові. Волосся вона забрала під хустку, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.
Оля Цибульська з чоловіком / Фото з інстаграму співачки
Текст публікації Олі Цибульської:
7 фактів про мого чоловіка:⠀
- Між рибою і куркою обере кицю. ⠀⠀
- Краще за мене грає на фортепіано.⠀
- Зачав і народив сина разом зі мною.⠀⠀
- Губить блокноти.⠀⠀
- Дає читати свій дірект. Не дає з'їсти його салат.⠀⠀
- На відміну від мене пам'ятає всі важливі дати.⠀⠀
- Прийняв в подарунок від мене сакуру (яку я купила за космічні гроші, а вона розцвіла черешнею). І повірив, що то сакура (сміється).
Інколи хочеться задушити, пальнути, влаштувати шторм. Розлучитися – ніколи. Нехай у твоєму серці теж хтось гримить, стукає і воркоче. З Днем закоханих, киць.