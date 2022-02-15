Оля Цибульська є однією з тих знаменитостей, які приховують особисте життя від сторонніх очей. Однак інколи вона трішки ділиться подробицями.

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Оля Цибульська показала фото з чоловіком

У День всіх закоханих артистка вирішила зробити виняток й опублікувала серію фото, на яких позувала з чоловіком. Оля не показала обличчя коханого, однак продемонструвала щирі почуття, які подружжя зберігає у шлюбі.

На фото Цибульська зображена у вишуканій чорній шубі, з хусткою з квітковим принтом на голові. Волосся вона забрала під хустку, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

Оля Цибульська з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Олі Цибульської:

7 фактів про мого чоловіка:⠀

Між рибою і куркою обере кицю. ⠀⠀ Краще за мене грає на фортепіано.⠀ Зачав і народив сина разом зі мною.⠀⠀ Губить блокноти.⠀⠀ Дає читати свій дірект. Не дає з'їсти його салат.⠀⠀ На відміну від мене пам'ятає всі важливі дати.⠀⠀ Прийняв в подарунок від мене сакуру (яку я купила за космічні гроші, а вона розцвіла черешнею). І повірив, що то сакура (сміється).

Інколи хочеться задушити, пальнути, влаштувати шторм. Розлучитися – ніколи. Нехай у твоєму серці теж хтось гримить, стукає і воркоче. З Днем закоханих, киць.