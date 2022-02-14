Лідер гурту "Антитіла" поділився особистою історією ексклюзивно для читачів 24 каналу. Він пригадав, яким був день весілля зі співачкою Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя).

Вас може зацікавити Сама собі Валентин, – як Меган Маркл святкувала День закоханих до знайомства з принцом Гаррі

Тарас Тополя про весілля з Alyosha

Закохані зіграли весілля у серпні 2013 року. На той час їхньому синові Роману було 3 місяці. Молоді батьки відсвяткували особливий день у столиці. Тарас та Олени зібрали найрідніших, які на той момент також були в Києві.

Весілля у нас було дуже просте. Швидко розписалися в РАЦСі, а потім відправилися в заклад на обід чи то вечерю. Для нас святкування закінчилося тим, що поїхали годувати маленького Романа, який чекав удома,

– пригадав Тарас.



Тарас та Олена Тополі / Фото з інстаграму співачки

Музикант додав, що у день весілля їхні гості встигли добре повеселитися та трохи надуріти, але це вже було після того, як молодята поїхали додому.

Зверніть увагу Історія кохання в пісні "Моє море": чоловік Alyosha знявся у її новому кліпі

Зараз подружжя виховує трьох дітей. Окрім Романа в Тараса та Олени є син Марк, який народився у 2015 році, та донька Марія, якій влітку 2022 року виповниться 2 роки.



Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму музиканта