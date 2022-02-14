Gena Viter (справжнє ім’я – Геннадій Вітер) ретельно приховує особисте життя від сторонніх очей. Для нього сім'я – це найцінніший скарб, тому намагається максимально оберігати рідних від обговорень.

Цікаво Настя Каменських зізналася, який найромантичніший подарунок отримувала від Потапа

У найромантичніший день в році ексклюзивно для читачів 24 каналу Геннадій поділився своїми думками щодо того, чому День закоханих є неоднозначним святом.

Gena Viter про День Валентина

"Моє відношення до Дня Валентина неоднозначне. Я вважаю, що любити потрібно 365 днів на рік і 24 години на добу. Це почуття має переповнювати й давати крила", – прокоментував Геннадій.



Gena Viter на зйомках кліпу / Фото пресслужби

Вітер додав, що саме свято йому подобається. Бо цього дня можна не лише возвеличити другу половину, а й тонко показати все те, чим були незадоволені протягом року. Можна ж отримати в подарунок шубу, путівку, а можна і сертифікат в магазин.

Але я все-таки надаю перевагу дуже особистим подарункам, які зігрівають душу й приносять приємні емоції коханій,

– зазначив артист.

Особливих традицій святкування Дня закоханих у сім'ї Геннадія немає. Однак чоловік завжди старається реалізувати мрію або таємне бажання коханої дружини, щоб вона сяяла від щастя. Бо це для нього найголовніше. До прикладу, одного разу вони полетіли на повітряній кулі, хоча артист дуже боїться висоти.

Ексклюзиви від зірок до Дня Валентина