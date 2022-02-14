Сергій та його кохана не звикли прив'язуватися до дат. Для них не проблема будь-яке свято відзначити в інший день. Винятком є лише дні народження дітей. Ексклюзивно для 24 каналу Танчинець розповів про День закоханих у його сім'ї.

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Як Сергій Танчинець святкує День закоханих

Сергій познайомився з дружиною напередодні Дня святого Валентина, на дні народженні її сестри. Тому перевагу надає саме дню знайомства. Проте, коли музикант не на гастролях (а це буває дуже рідко), разом із коханою святкує 14 лютого в ресторані за смачною вечерею.

"Декілька років тому так сталося, що в БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не було концерту 14 лютого. Це був єдиний вихідний у концертному графіку. Тоді я з хлопцями повернулися до дружин в Київ. З Анею забронювали столик на двох в індійському ресторані. Зробили це заздалегідь, бо розуміли, що буде шалений попит. Прийшли туди, а ми самі! На цілий ресторан був лише один зайнятий столик. І він наш", – пригадав Сергій.

Було дуже незвично, але тоді ми круто провели час, максимально насолодилися один одним. Досі згадуємо цей день,

– додав артист.



Сергій Танчинець з коханою в Парижі / Фото пресслужби артиста