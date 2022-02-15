Оля Цибульская является одной из тех знаменитостей, которые скрывают личную жизнь от посторонних глаз. Однако иногда она немного делится подробностями.
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Оля Цибульская показала фото с мужем
В День всех влюбленных артистка решила сделать исключение и опубликовала серию фото, на которых позировала с мужем. Оля не показала лица любимого, однако продемонстрировала искренние чувства, которые супруги хранят в браке.
На фото Цибульская изображена в изысканной черной шубе, с платком с цветочным принтом на голове. Волосы она забрала под платок, а на лице сделала легкий повседневный макияж.
Оля Цибульская с мужем / Фото из инстаграма певицы
Текст публикации Оли Цибульской:
7 фактов о моем муже:⠀
- Между рыбой и курицей выберет кису. ⠀⠀
- Лучше меня играет на фортепиано.⠀
- Зачал и родил сына вместе со мной.⠀⠀
- Губит блокноты.⠀⠀
- Дает читать свой директ. Не дает съесть его салат.⠀⠀
- В отличие от меня помнит все важные даты.⠀⠀
- Принял в подарок от меня сакуру (которую я купила за космические деньги, а она расцвела черешней). И поверил, что это сакура (смеется).
Иногда хочется задушить, пальнуть, устроить шторм. Расстаться – никогда. Пусть в твоем сердце тоже кто-то гремит, стучит и воркует. С Днем влюбленных, Кис.