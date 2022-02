24 канал зібрав привітання від відомих людей, якими 14 лютого рясніють соціальні мережі.

Як зірки вітають з Днем Валентина

Ірина Федишин

"Хтось шукає на світі скарби,

А хтось істину завжди шукає!

Знає правду лиш той, хто любив!

Над любов більше скарбу не має…

"З Днем закоханих! Усім любові: щирої, взаємної та трохи шаленої", – написала Ірина в дописі.



Ірина Федишин і Віталій Човник / Фото з інстаграму співачки

Дзідзьо

"З Днем святого Валентина або з Днем закоханих. Хай наші серця будуть наповнені любов'ю", – привітав артист.

Оля Цибульська

"Інколи хочеться задушити, пальнути, влаштувати шторм. Розлучитися – ніколи. Нехай у твоєму серці теж хтось гримить, стукає і воркоче. З Днем закоханих, киць", – привітала співачка.



Оля Цибульська з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Джамала

"Тільки з тобою мої очі сяють по-особливому. Люблю-люблю-люблю", – з ніжністю написала Джа.



Джамала з чоловіком / Фото з інстаграму виконавиці

Юлія Саніна

"Лише раз на сто років небо народжує двох людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нехай кожному з нас пощастить. Happy Valentines day!", – привітала солістка гурту The Hardkiss.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму The Hardkiss

Ірина Монатік

"Любов обов'язково врятує світ. Це почуття завжди дарує крила та віру в завтрашній день. Зі щирого серця, завжди всім щиро бажаю зустріти свою людину, з якою всі радості взаємної любові відчуватимете протягом усього життя! Я дякую всесвіту і Всевишньому за Дмитра. Люблю тебе, мій дорогий, безмежно", – зворушливо написала Ірина.



Ірина та Дмитро Монатіки / Фото з інстаграму зіркової дружини

Ольга Сумська

"Все почалося саме в цей день, 14лютого! Тоді, в 1991 році, ми вперше святкували День Валентина! Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу "Кандід" шоколадне серце від тебе, Віталію. Всередині була записка і я зрозуміла, що все серйозно! Нас тоді поставили в парі репетирувати "Кандіда" і "Кунегунду". Вольтер і Бернстайн знають більше за нас! Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше. З Днем Валентина, друзі! Кохайте і будьте коханими!", – пригадала особливий день Сумська.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму акторки

Катя Осадча

"Ми всі сильніші, коли ми разом, а коли ми кохаємо, можемо перевернути гори. Сьогодні гарний привід тисячу разів сказати: "Я тебе кохаю". Юро, дякую тобі за твоє кохання, люблю тебе to the moon and back", – з ніжністю привітала ведуча.

Григорій та Христина Решетники

"Together & Forever. Happy Valentine's Day, my love", – написало подружжя під спільним дописом в інстаграмі.



Григорій і Христина Решетники / Фото з інстаграмів подружжя

Катерина Реп'яхова

"І, відлітаючи за моря, я в любові прошу вибачення. День, коли зустріла я тебе, став моїм новим днем народження", – проникливо привітала Катерина.



Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік / Фото з інстаграму блогерки

Ілона Гвоздьова

"Кохаю, кохана і вам того ж бажаю", – звернулася танцівниця до шанувальників.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму танцівниці

Сніжана Бабкіна

"Мій коханий, святковий ранок! Всіх зі святом, дорогі! Рано-вранці на мене чекала стежка від ліжка до подарунка від Сергія. Здійснилося моє перше бажання з ялинкової іграшки! А воно активує всі інші. нехай всі ваші бажання обов'язково здійсняться!", – написала Сніжана під романтичним кадром.



Сніжана Бабкіна у День Валентина / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

Тимур Мірошниченко

"За ці роки у нас змінювались зачіски, змінювався об'єм талії… Але точно не змінювалась щирість, з якою ми на кожній фотосесії закохуємось одне в одного! Сьогодні точно наше свято. З Днем усіх закоханих! І з кожним разом обіймайтеся сильніше!", – привітав ведучий.



Тимур Мірошниченко з дружиною / Фото з інстаграму ведучого

Павло Зібров

"Кохайте і будьте коханими! Це велике щастя! Вітаю зі святом!", – написав артист під святковим фото.



Павло Зібров з дружиною / Фото з інстаграму виконавця

KRISTONKO

"Особливо приємно було робити подаруночки бабусям. Хочеться робити ще і ще приємностей людям, це приносить радість не тільки їм, а й мені", – сказала співачка, коли роздавала людям шоколадні сердечка у центрі Івано-Франківська.



Співачка KRISTONKO / Фото пресслужби

SHADU

"Раніше День закоханих для мене, як і для всіх дівчат, був романтичним святом, у яке чекаєш від своєї половинки чогось особливого! Так, всі ми дівчатка, трохи егоїстичні, навіть якщо собі та іншим не зізнаємось у цьому! Але вже два роки, 14 лютого – це другий день народження мого чоловіка. У ніч проти 14 лютого 2020 року чоловікові стало погано. Дуже паморочилося в голові, загубилася координація, він майже не чув і не бачив мене. Через 15 хвилин ліва рука та нога перестали працювати. Трапився інсульт. Із цього моменту все перевернулося. Мені давали не так багато шансів, що він виживе!", – поділилася співачка.



Співачка SHADU з чоловіком / Фото пресслужби

Іраклі Макацарія

"Не потрібні особливі дати в календарі, щоб показати свої почуття. Любіть кожну секунду, проведену з коханою людиною, оскільки ці миті унікальні та неповторні", – написав грузин.



Іраклі Макацарія у День Валентина / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія