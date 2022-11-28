"Ми боремося": Оля Цибульська розповіла про хворобу 7-річного сина
Джерело:інстаграм Олі Цибульської
Зима наближається, а це не лише період підготовки до свят, а й час, коли акктивізуються вірусні захворювання. Співачка Оля Цибульська розповіла, що хворим зі школи повернувся її син Нестор.
Взимку у школі діти часто хворіють. Під час відключень електроенергії бувають проблеми з опаленням, вдома та у навчальних закладах холодно, тому зараз, як ніколи, важливо берегти себе та рідних.
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Син Олі Цибульської захворів
В інстаграмі артистка розповіла, що в її 7-річного сина з'явилися кашель, нежить, підвищилася температура.
Тиждень школи офлайн – добрий вечір кашель, нежить і температура. Ми боремося, одужуємо.
– поділилася артистка.
Оля поспішила запевнити шанувальників, що Нестор скоро одужає. Йому вже краще, навіть побували разом на прогулянці. Оскільки вдома вимкнули світло, то Цибульська з сином і чоловіком вирішили провести час на свіжому повітрі. А мамам і діткам, які зараз також борються з недугою, побажала міцного здоров'я.
Оля Цибульська про хворобу сина / Скриншоти інстаграм-строріс співачки
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