Росія продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України, залишаючи людей без світла, а часто й без тепла та води. Після чергового масованого обстрілу в дружини ведучого Григорія Решетника запитали, чому вона з дітьми залишається в столиці.

До теми За 9 місяців виношують життя, а вони обрали шлях смерті, – Ребрик згадала про дітей-жертв терору

Чому Дружина Решетника залишається в Києві

Христина Решетник відповіла на запитання підписників в інстаграм-сторіз. Вона пояснила, що сім'я влаштувалась в Києві – вона з чоловіком тут працює, а діти навчаються. Але зіркова дружина не виключає варіант того, що доведеться переїжджати.

Тому що ми тут працюємо у Києві, і діти тут ходять до школи. Але якщо так буде продовжуватися, то доведеться думати над тимчасовим переїздом – з трьома маленькими дітьми дуже складно без світла, води й тепла, коли на вулиці мінус два градуси. Словом, побачимо,

– поділилась Христина.



Христина Решетник про життя в Києві / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Христина Решетник показувала, як її діти переживають повітряні тривоги. "Діти війни. Сонні й голодні від раннього ранку в укритті. І таких дітей по країні сотні тисяч. Для чого це їм все – риторичне питання".

Як українські зірки справляються без світла: