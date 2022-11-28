Через масовані ракетні атаки росіян в Україні діють екстрені, аварійні та погодинні відключення світла. Окупанти намагаються знищити енергосистему і цим зламати українців, але ніяк не можуть зрозуміти, що це не вдасться зробити.

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У закладах Клопотенка можна зарядити гаджети

Шеф-кухар зазначив, що у його закладах є світло, тому запрошує всіх охочих завітати та покуштувати безплатний чай, під'єднатися до інтернету і скористатися можливістю зарядити свої гаджети. Під час відключення електроенергії жителі Львова та Києва можуть провести час у двох ресторанах Клопотенка.

"Платити не треба, просто скажіть, що ви хочете "Чай підтримки", – і ми все зробимо. Моя команда потурбується про вас і зробить настрій трохи кращим. Обіймаю всіх, ми вистоїмо. Навіть у темряві українці – найсвітліша нація", – написав Євген.

Адреси закладів Клопотенка, де є така можливість

Ресторан "100 років тому вперед" – Київ, вул. Володимирська, 4

Бістро "Інші" – Львів, вул. Соборна, 2а

Як зірки реагують на відключення світла