Взимку у школі діти часто хворіють. Під час відключень електроенергії бувають проблеми з опаленням, вдома та у навчальних закладах холодно, тому зараз, як ніколи, важливо берегти себе та рідних.

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Син Олі Цибульської захворів

В інстаграмі артистка розповіла, що в її 7-річного сина з'явилися кашель, нежить, підвищилася температура.

Тиждень школи офлайн – добрий вечір кашель, нежить і температура. Ми боремося, одужуємо.

– поділилася артистка.

Оля поспішила запевнити шанувальників, що Нестор скоро одужає. Йому вже краще, навіть побували разом на прогулянці. Оскільки вдома вимкнули світло, то Цибульська з сином і чоловіком вирішили провести час на свіжому повітрі. А мамам і діткам, які зараз також борються з недугою, побажала міцного здоров'я.

Оля Цибульська про хворобу сина / Скриншоти інстаграм-строріс співачки

Зіркові батьки та їхні діти