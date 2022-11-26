Голова Миколаївської ОВА поділився радісною новиною з підписниками. Його дружина Юлія та молодший син Руслан приїхали додому.

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Дружина Віталія Кіма повернулась до Миколаєва

Віталій Кім зустрічав дружину та сина на вокзалі в Миколаєві. Він приготував плакат з написом "Юля, welcome home", а також вручив коханій букет білих квітів.

"Тепер вдома", – прокоментував політик відео.

Дружина Кіма повернулась до Миколаєва: відео

Віталій Кім та його дружина Юля виховують ще двох доньок – Євгенію та Олександру, яких не було на спільних кадрах. Тож невідомо, чи повернулися вони до рідного Миколаєва.

Голова Миколаївської ОВА також опублікував зворушливе спільне фото.



Віталій Кім з дружиною і сином / Фото з інстаграму Віталія Кіма

У коментарях під милими кадрами шанувальники засипають компліментами сина й дружину Віталія Кіма. Українці сподіваються, що всі сім'ї скоро возз'єднаються.

"Дружина гарна дуже, але хто звернув увагу на малого? Він же копія тата";

"Щастя і сімейного благополуччя";

"Зворушливо… Щастя вам, миру, сімейного благополуччя в рідній вільній Україні";

"Нехай у Миколаєві стане тихо та затишно!!! Нехай зустрінуться усі рідні! Так хочеться до дому";

"Віталійович – таткова копія";

"Яка у вас гарна дружина".

Нагадаємо, велика сім'я голови Миколаївського ОВА зустрілась близько трьох місяців тому. У вересні Віталій Кім вперше за 6 місяців побачився з дітьми та дружиною і провів з ними час.