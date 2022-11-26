Голова Миколаївської ОВА поділився радісною новиною з підписниками. Його дружина Юлія та молодший син Руслан приїхали додому.
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Дружина Віталія Кіма повернулась до Миколаєва
Віталій Кім зустрічав дружину та сина на вокзалі в Миколаєві. Він приготував плакат з написом "Юля, welcome home", а також вручив коханій букет білих квітів.
"Тепер вдома", – прокоментував політик відео.
Дружина Кіма повернулась до Миколаєва: відео
Віталій Кім та його дружина Юля виховують ще двох доньок – Євгенію та Олександру, яких не було на спільних кадрах. Тож невідомо, чи повернулися вони до рідного Миколаєва.
Голова Миколаївської ОВА також опублікував зворушливе спільне фото.
Віталій Кім з дружиною і сином / Фото з інстаграму Віталія Кіма
У коментарях під милими кадрами шанувальники засипають компліментами сина й дружину Віталія Кіма. Українці сподіваються, що всі сім'ї скоро возз'єднаються.
- "Дружина гарна дуже, але хто звернув увагу на малого? Він же копія тата";
- "Щастя і сімейного благополуччя";
- "Зворушливо… Щастя вам, миру, сімейного благополуччя в рідній вільній Україні";
- "Нехай у Миколаєві стане тихо та затишно!!! Нехай зустрінуться усі рідні! Так хочеться до дому";
- "Віталійович – таткова копія";
- "Яка у вас гарна дружина".