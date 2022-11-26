Українська енергетика зазнала значного пошкодження через російські обстріли. Українські зірки так само навчаються не втрачати хороший настрій під час відключень світла.
До слова Нехай при свічках, але без росіян: Сергій Притула звернувся до українців у темряві – відео
MamaRika про життя без світла
Співачка MamaRika розповіла, що вона з сім'єю вже третю добу не бачили світла й води. Але в них є генератор, що виручає в такі моменти.
У нас рекорди. Ми вже третю добу без світла, води, зв'язку. Я тішуся, що багато в кого з'являється електроенергія, але ми, напевно, будемо серед останніх. Але ми на позитиві, ми тримаємося, періодично вмикаємо генератор,
– розповіла артистка.
MamaRika зізналась, що під час відключень їй довелось згадати дитинство, коли не було навіть і холодної води. Вона додала, що за цим не сумує, але й не збирається розкисати. Адже рада тому, що окупантів виганяють з України.
"Тазики в допомогу. Згадала, як було в дитинстві. У нас в Червонограді холодну воду давали по графіку, а гарячої ми не бачили ніколи. От бачите: футболочка, кофта, всі вдягнуті. Я вам скажу головний меседж: якщо ці тварюки думали, що вони нас зламають цим, – вам не вдасться, бо українці тішаться просто тому факту, що вас на нашій землі немає".
Син MamaRika / Фото з інстаграм-сторіз
Як живуть зірки під час відключень світла
- Сергій Притула в емоційному зверненні до українців поділився, що також дві доби сидить без світла. Але навіть не планує падати духом: "Вони не розуміють, з якою нацією вони зв'язалися".
- Олена Зеленська також працювала в темряві. Перша леді навіть без світла підтримала запуск українського простору на платформі Google Arts & Culture.
- Ольга Сумська не розгубилась і пішла готувати суп прямо в під'їзді, з допомогою газового балончика й горілки.