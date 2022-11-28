Зимой в школе дети часто болеют. При отключении электроэнергии бывают проблемы с отоплением, дома и в учебных заведениях холодно, поэтому сейчас, как никогда, важно беречь себя и родных.

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Сын Оли Цыбульской заболел

В инстаграмме артистка рассказала, что у ее 7-летнего сына появились кашель, насморк, повысилась температура.

Неделя школы офлайн – добрый вечер кашель, насморк и температура. Мы боремся, поправляемся.

– поделилась артистка.

Оля поспешила уверить поклонников, что Нестор скоро поправится. Ему уже лучше, даже побывали вместе на прогулке. Поскольку дома выключили свет, то Цыбульская с сыном и мужем решили провести время на свежем воздухе. А мамам и деткам, которые сейчас тоже борются с недугом, пожелала крепкого здоровья.

Оля Цыбульская о болезни сына / Скриншоты инстаграм-строрис певицы

Звездные родители и их дети