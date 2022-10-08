Оля Полякова виступила в Києві й вперше заспівала "Королеву ночі" українською: яскраві відео

Українська співачка Оля Полякова провела невеликий концерт в одному зі столичних закладів. Вона вперше заспівала хіт "Королева ночі" українською мовою.

Українська співачка Оля Полякова дала благодійний концерт у Києві. Вона показала відео з її виступу на особистій сторінці.

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Оля Полякова виступила з українськими піснями

Артистка виступила з невеликим концертом в одному зі столичних закладів. Вона заспівала україномовні пісні, яких стало значно більше в репертуарі співачки після 24 лютого.

Оля Полякова виконала нещодавню прем'єру з Артемом Пивоваровим "Тішся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".

Також знаменитість здивувала шанувальників перекладеним хітом "Королева ночі". Зірка вперше заспівала трек українською мовою.

Оля Полякова виступила з концертом: відео

Що інші зірки робитимуть з російськомовними піснями

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