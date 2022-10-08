Оля Полякова виступила в Києві й вперше заспівала "Королеву ночі" українською: яскраві відео
Джерело:Оля Полякова
Українська співачка Оля Полякова провела невеликий концерт в одному зі столичних закладів. Вона вперше заспівала хіт "Королева ночі" українською мовою.
Українська співачка Оля Полякова дала благодійний концерт у Києві. Вона показала відео з її виступу на особистій сторінці.
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Оля Полякова виступила з українськими піснями
Артистка виступила з невеликим концертом в одному зі столичних закладів. Вона заспівала україномовні пісні, яких стало значно більше в репертуарі співачки після 24 лютого.
Оля Полякова виконала нещодавню прем'єру з Артемом Пивоваровим "Тішся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".
Також знаменитість здивувала шанувальників перекладеним хітом "Королева ночі". Зірка вперше заспівала трек українською мовою.
Оля Полякова виступила з концертом: відеоНагадаємо, Оля Полякова зізнавалась, що хоче змінювати репертуар та співати українською мовою. До того ж артистка планує випустити новий україномовний альбом. Втім, вона додавала, що українці начебто хочуть чути її старі російськомовні хіти, тому вона не проти співати і їх.
Що інші зірки робитимуть з російськомовними піснями
- Тіна Кароль відклала свої пісні російською мовою та поки що відмовляється співати їх, бо її "цінності змінилися". "Це десяток хітів, які просто "лежать на полиці" і, можливо, надовго".
- Дмитро Монатік не хоче перекладати треки на українську мову. Але він готує нові пісні та альбом, вже не російськомовний.
- Анастасія Приходько теж не хоче перекладати російські хіти, але за них вона не тримається. "Йдемо далі будувати нову державу, новий український простір, нову українську культуру, співати нові українські пісні".