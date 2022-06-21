Український мультиартист Монатік зазвичай писав російськомовні пісні. Він не вважає правильним їх перекладати, але готовий створювати щось нове.

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Монатік про свої російськомовні пісні

"Я не буду перекладати свої пісні. Вони були написані тоді, у тому часі, вони подарували багато хороших, правильних емоцій. Там пісні про мрії, надію, про світле майбутнє. Тратити час на минуле, мені здається, сьогодні не варто. Потрібно тратити час на майбутнє і створювати щось нове. Ті пісні залишаться піснями, які я дуже сильно люблю, в які вклав всю душу, які полюбили мільйони людей", – поділився артист.

На благодійних концертах Монатік більше не виконує свої російськомовні хіти. Натомість він співає нові треки, серед яких україномовні. До того ж співак готує новий мініальбом.

Не співав взагалі ні одного хіта. Все тільки нове. "АртОборона", "Молчунам", "Мріяти не шкідливо", "Старі фотографії", які ми робили ще перед війною за повістю Кузьми Скрябіна,

– зізнався артист.

Повне інтерв'ю Монатіка для "Слава +": дивіться відео онлайн

Що відчуває до росіян

На запитання Слави Дьоміна чи має виконавець ненависть до росіян, він зізнався, що важко реагувати на їхню байдужість інакше.

Це дуже складно подавити. Руйнується країна, це відчуття тебе всередині руйнує. Але якщо ти зруйнуєшся, то потім зібратись буде дуже складно, ми й так досі не зібрались до кінця. Намагаюсь ненависть перетворити на любов до України,

– розповів Монатік.

"Це просто сюрреалістичні відносини. Я ніколи не думав, що російська пропаганда так сильно працює на своїх людей всередині Росії. Їм кажуть, ви нас зараз вбиваєте, ваші солдати прийшли, ваша злочинна влада дала наказ, а вони кажуть – та ні, це неправда. Це ви самі. То що тут можна відчувати?" – додав він.