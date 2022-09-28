У новому інтерв'ю, яке артистка дала, перебуваючи у США (вона виступала на заході Олени Зеленської), Тіна розповіла про музику, яка може бути після перемоги України. Зокрема й згадала про свої російськомовні хіти.

До слова Тіна Кароль прокоментувала ініціативу позбавити звань артистів-зрадників

"Думаю, що взагалі культура, суспільство і цінності змінились. Культура впливає на цінності і навпаки. Це вже два невіддільних поняття. Потрібно добре розуміти, що ми не маємо права в якийсь момент розслабити патріотичний градус. Культурний пласт може викристалізуватися в щось окреме, особисте, без впливу штампів СРСР", – каже співачка.

Так, у мене в репертуарі є багато російських пісень, я їх відклала. Це десяток хітів, які просто "лежать на полиці" і, можливо, надовго,

– констатувала Тіна Кароль.

Артистка переконана, що молодим виконавцям з України потрібно давати можливість створювати ще більше музики рідною мовою за допомогою грантів чи світових колаборацій. Щодо її творчості, то за час війни вона випустила одну україномовну пісню "Вільні. Нескорені" та мініальбом з трьох пісень "LELEKA".

"Музика не писалась і "муза не пробігала", бо треба було багато іншого "пофіксити". Якщо й би писала, то про біль. Але не хотілось віддавати свій біль, бо й так всім боляче. Хотілось мотиваційної музики, дати людям енергію, стимул опору. Саме таку "Вільні. Нескорені" ми написали, – додала зірка.

Щодо її майбутнього концертного туру у США, який стартує 29 вересня у Сіетлі та закінчується 15 жовтня у Нью-Йорку, після чого Кароль летить з концертами в Європу. Вона каже, що цей тур не лише для українців, а й для тих, "хто ототожнює себе з Україну, в кого такі ж інтереси та серцебиття і об'єднує українська пісна, слово, культура та цінності". Кошти з концертів частково будуть передані ЗСУ.