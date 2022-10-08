Украинская певица Ольга Полякова дала благотворительный концерт в Киеве. Она показала видео с ее выступления на личной странице.

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Оля Полякова выступила с украинскими песнями

Артистка выступила с небольшим концертом в одном из столичных заведений. Она спела украиноязычные песни, которых стало гораздо больше в репертуаре певицы после 24 февраля.

Оля Полякова исполнила недавнюю премьеру с Артемом Пивоваровым "Тишся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".

Также знаменитость удивила поклонников переведенным хитом "Королева ночі". Звезда впервые спела трек на украинском языке.

Оля Полякова выступила с концертом: видео

Напомним, Оля Полякова признавалась, что хочет менять репертуар и петь на украинском языке. К тому же, артистка планирует выпустить новый украиноязычный альбом. Впрочем, она добавляла, что украинцы вроде бы хотят слышать ее старые русскоязычные хиты, поэтому она не прочь петь и их.

Что другие звезды будут делать с русскоязычными песнями