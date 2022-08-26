Ще у "Взрослых девочках" з Машею Єфросиніною Оля Полякова казала, що вчить українську, аби не бекати, не мекати, не підбирати слова і фонтанувати нею. Тож тепер публічно довела, що старається. Гостею першого випуску її шоу "Знай нашу" стала співачка та модель Даша Астаф'єва.
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Полякова влаштувала мовний батл з Астаф'євою
Ну що, ми розпочали вчити українську – весело, голосно і всі разом! Сьогодні зійшлася на мовному рингу з Дашею Астаф'євою. Досить боятися говорити українською! Розминайте язики та приєднуйтеся, будемо вчити нашу, рідну відтепер щотижня,
– звернулася Оля Полякова до фоловерів.
Мовним двобоєм Полякової та Астаф'євої керувала філологиня Ксенія Тараненко. Вона влаштувала їм чотири раунди:
- "Кровосісі", де співачки перекладали українською слова з суржику;
- "Пісенна пауза", в якому шукали граматичні помилки в піснях колег, зокрема у "Вишнях" Wellboy;
- "Факт Ю", де вгадували факти про Україну;
- "Представлення" – протягом 30 секунд презентували одна одну милозвучними словами.
"Моя кумедія. Дякую за запрошення! Скучила дуже", – прокоментувала Астаф'єва.
Як відреагувала мережа
- "Олю, такий цікавий формат. Запросіть наступною гостею Машу Єфросиніну";
- "Вчителька найкраща, і шоу супер! Чекаю на наступні випуски";
- "Дуже важливий проєкт";
- "Ми вимагаємо продовження";
- "Олю, дуже цікаво та на часі. Дякую за щирість";
- "От би в школі в мене був такий викладач! Молодці всі";
- "Дівчата, які ви молодці. Дуже цікаво, а головне – такий чудовий приклад для нас усіх";
- "Дякую, я теж хочу вчити мову. Дякую, що ви з нами".