Ще у "Взрослых девочках" з Машею Єфросиніною Оля Полякова казала, що вчить українську, аби не бекати, не мекати, не підбирати слова і фонтанувати нею. Тож тепер публічно довела, що старається. Гостею першого випуску її шоу "Знай нашу" стала співачка та модель Даша Астаф'єва.

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Полякова влаштувала мовний батл з Астаф'євою

Ну що, ми розпочали вчити українську – весело, голосно і всі разом! Сьогодні зійшлася на мовному рингу з Дашею Астаф'євою. Досить боятися говорити українською! Розминайте язики та приєднуйтеся, будемо вчити нашу, рідну відтепер щотижня,

– звернулася Оля Полякова до фоловерів.

Мовним двобоєм Полякової та Астаф'євої керувала філологиня Ксенія Тараненко. Вона влаштувала їм чотири раунди:

"Кровосісі", де співачки перекладали українською слова з суржику;

"Пісенна пауза", в якому шукали граматичні помилки в піснях колег, зокрема у "Вишнях" Wellboy;

"Факт Ю", де вгадували факти про Україну;

"Представлення" – протягом 30 секунд презентували одна одну милозвучними словами.

"Моя кумедія. Дякую за запрошення! Скучила дуже", – прокоментувала Астаф'єва.

Як відреагувала мережа

"Олю, такий цікавий формат. Запросіть наступною гостею Машу Єфросиніну";

"Вчителька найкраща, і шоу супер! Чекаю на наступні випуски";

"Дуже важливий проєкт";

"Ми вимагаємо продовження";

"Олю, дуже цікаво та на часі. Дякую за щирість";

"От би в школі в мене був такий викладач! Молодці всі";

"Дівчата, які ви молодці. Дуже цікаво, а головне – такий чудовий приклад для нас усіх";

"Дякую, я теж хочу вчити мову. Дякую, що ви з нами".

Нагадаємо, раніше виправдання Полякової щодо російської мови в мережі називали "галімими відмазками", а колеги з шоу-бізу – Арсен Мірзоян і Павло Зібров – радили їй або переходити в ютубі на українську, або закривати свої "Взрослые девочки".