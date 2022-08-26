Еще во "Взрослых девочках" с Машей Ефросининой Оля Полякова говорила, что учит украинский, чтобы не бекать, не мекать, не подбирать слова и фонтанировать на нем. Теперь публично доказала, что старается. Гостей первого выпуска ее шоу "Знай нашу" стала певица и модель Даша Астафьева.
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Полякова устроила языковой батл с Астафьевой
Ну что, мы начали учить украинский – весело, громко и все вместе! Сегодня сошлась на языковом ринге с Дашей Астафьевой. Достаточно бояться говорить по-украински! Разминайте языки и присоединяйтесь, будем учить нашу, родную отныне еженедельно,
– обратилась Оля Полякова к фолловерам.
Языковым поединком Поляковой и Астафьевой руководила филологиня Ксения Тараненко. Она устроила им четыре раунда:
- "Кровосиси", где певицы переводили на украинский слова с суржика;
- "Песенная пауза", в котором искали грамматические ошибки в песнях коллег, в частности, в "Вишнях" Wellboy;
- "Факт Ю", где угадывали факты об Украине;
- "Представление" – в течение 30 секунд презентовали друг друга благозвучными словами.
"Моя кумедия. Спасибо за приглашение! Соскучилась очень", – прокомментировала Астафьева.
Как отреагировала сеть
- "Оля, такой интересный формат. Пригласите следующей гостей Машу Ефросинину";
- "Учительница лучшая, и шоу супер! Жду следующих выпусков";
- "Очень важный проект";
- "Мы требуем продолжения";
- "Оля, очень интересно и актуально. Спасибо за искренность";
- "Вот бы в школе у меня был такой преподаватель! Молодцы все";
- "Девушки, какие вы молодцы. Очень интересно, а главное – такой отличный пример для нас всех";
- "Спасибо, я тоже хочу учить язык. Спасибо, что вы с нами".