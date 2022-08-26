Еще во "Взрослых девочках" с Машей Ефросининой Оля Полякова говорила, что учит украинский, чтобы не бекать, не мекать, не подбирать слова и фонтанировать на нем. Теперь публично доказала, что старается. Гостей первого выпуска ее шоу "Знай нашу" стала певица и модель Даша Астафьева.

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Полякова устроила языковой батл с Астафьевой

Ну что, мы начали учить украинский – весело, громко и все вместе! Сегодня сошлась на языковом ринге с Дашей Астафьевой. Достаточно бояться говорить по-украински! Разминайте языки и присоединяйтесь, будем учить нашу, родную отныне еженедельно,

– обратилась Оля Полякова к фолловерам.

Языковым поединком Поляковой и Астафьевой руководила филологиня Ксения Тараненко. Она устроила им четыре раунда:

"Кровосиси", где певицы переводили на украинский слова с суржика;

"Песенная пауза", в котором искали грамматические ошибки в песнях коллег, в частности, в "Вишнях" Wellboy;

"Факт Ю", где угадывали факты об Украине;

"Представление" – в течение 30 секунд презентовали друг друга благозвучными словами.

"Моя кумедия. Спасибо за приглашение! Соскучилась очень", – прокомментировала Астафьева.

Как отреагировала сеть

"Оля, такой интересный формат. Пригласите следующей гостей Машу Ефросинину";

"Учительница лучшая, и шоу супер! Жду следующих выпусков";

"Очень важный проект";

"Мы требуем продолжения";

"Оля, очень интересно и актуально. Спасибо за искренность";

"Вот бы в школе у меня был такой преподаватель! Молодцы все";

"Девушки, какие вы молодцы. Очень интересно, а главное – такой отличный пример для нас всех";

"Спасибо, я тоже хочу учить язык. Спасибо, что вы с нами".

Напомним, ранее оправдание Поляковой по поводу русского языка в сети называли "галимыми отмазками", а коллеги по шоу-бизу – Арсен Мирзоян и Павел Зибров – советовали ей либо переходить в ютубе на украинский, либо закрывать свои "Взрослые девочки".