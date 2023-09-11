"Забули про річницю": Оля Полякова зворушила мережу рідкісним фото з чоловіком та доньками
Джерело:Оля Полякова
Українська співачка Оля Полякова разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським відзначає 19-річницю їхнього шлюбу. Виявляється, подружжя забуло про важливу дату, тож планує відсвяткувати згодом.
Полякова поділилася рідкісним фото з чоловіком та доньками – Машою і Алісою. Раніше вона показувала свою маму та присвятила їй ніжні слова у день народження.
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Полякова у шлюбі 19 років
11 вересня співачка привітала чоловіка з 19 річницею шлюбу. З нагоди свята Полякова оприлюднила сімейне фото.
Виявляється, зірка з коханим забула про важливу дату. Вона додала, що не планує влаштовувати гучних святкувань. Оля з чоловіком лише хоче, аби швидше закінчилася війна.
Нашій сім'ї сьогодні 19! Звісно, ми обидва забули про це, але коли так довго знаєш один одного, це не страшно... Страшно, коли війна розділяє, забирає… Дай нам Бог миру і перемоги! Тоді відсвяткуємо!,
– написала Полякова.
На світлині вся сім'я позувала разом, притулившись одне до одного. Шанувальники відзначили, що старша донька Марія схожа на Полякову, а молодша Аліса – на тата.
Оля Полякова з чоловіком та дітьми / Фото з її інстаграму
Фани у коментарях привітали зіркову пару з річницею шлюбу:
- "Щирі вітання! Чудова сімʼя, миру нас усім".
- "Прекрасна сім'я, сімейного вам щастя та благополуччя".
- "Вітаю! Старша донечка копія мами, а меншенька – копія тата".
- "Вітаю, щастя вашій родині! Ви класні!"
- "Дуже красива сім'я".
Які в Олі Полякової стосунки з чоловіком
- Співачка вже 19 років одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським. Чоловік старший за неї на 16 років. Подружжя виховує двох доньок – 18-річну Марію та 11-річну Алісу.
- Наприкінці минулого року в мережі поширилися чутки про розлучення Олі та Вадима. Тоді співачка рішуче їх спростувала, але й не стала приховувати, що через війну та відстань у пари виникає безліч конфліктів та сварок.
- Співачка зізнавалася, що в її шлюбі з чоловіком розпочалась криза. Зірці нібито стало нудно у цих стосунках, тож вона не розуміє, що буде далі.
- Водночас Полякова наголошує – не хоче розлучатися. Коли у парі заходила розмова про розрив, Вадим демонстрував повагу і любов, що розчулювало Олю.