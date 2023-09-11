Полякова поділилася рідкісним фото з чоловіком та доньками – Машою і Алісою. Раніше вона показувала свою маму та присвятила їй ніжні слова у день народження.

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Полякова у шлюбі 19 років

11 вересня співачка привітала чоловіка з 19 річницею шлюбу. З нагоди свята Полякова оприлюднила сімейне фото.

Виявляється, зірка з коханим забула про важливу дату. Вона додала, що не планує влаштовувати гучних святкувань. Оля з чоловіком лише хоче, аби швидше закінчилася війна.

Нашій сім'ї сьогодні 19! Звісно, ми обидва забули про це, але коли так довго знаєш один одного, це не страшно... Страшно, коли війна розділяє, забирає… Дай нам Бог миру і перемоги! Тоді відсвяткуємо!,

– написала Полякова.

На світлині вся сім'я позувала разом, притулившись одне до одного. Шанувальники відзначили, що старша донька Марія схожа на Полякову, а молодша Аліса – на тата.



Оля Полякова з чоловіком та дітьми / Фото з її інстаграму

Фани у коментарях привітали зіркову пару з річницею шлюбу:

"Щирі вітання! Чудова сімʼя, миру нас усім".

"Прекрасна сім'я, сімейного вам щастя та благополуччя".

"Вітаю! Старша донечка копія мами, а меншенька – копія тата".

"Вітаю, щастя вашій родині! Ви класні!"

"Дуже красива сім'я".

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