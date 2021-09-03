Відома українська співачка Оля Полякова та телеведуча Маша Єфросиніна створили спільний проєкт. Разом вони обговорили проблеми у довгому шлюбі. Оля Полякова зізналась, що після 15 років шлюбу вона відчула, що переживає кризу у стосунках з чоловіком Вадимом.
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Оля Полякова про стосунки з чоловіком
Виконавиця розповіла, що раніше розмовляла з Вадимом дуже часто. Вони були не тільки парою, але й найкращими друзями. Через це протягом 15 років подружжя не перебувало у кризі. Однак все змінилося.
Зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі запитання: і все, це кінець?
– зізналась артистка.
"Зрозуміло, що жінка не зайнята йде і знаходить собі коханця, розваги, ще щось. А жінка зайнята десь сублімує", – додала Оля Полякова.
Знаменитість поділилась, що раніше їхні стосунки були переповнені емоціями та пристрастю: "Пам'ятаю, тікала з машини в ліс, а він за мною. Дряпали одне одному обличчя. Сьогодні цього немає. З одного боку я цього вже й не хочу, але це, напевно, і підігріває всю пристрасть".
Так, закінчується пристрасть, регулярний секс, романтизм. Але ти живеш із людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружите. Якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси,
– вважає Оля Полякова.
Цікаво, що ще в березні виконавиця розповідала, що їй дуже пощастило з чоловіком. Тоді вона зізналась, що Вадим – її перемога та успіх.
Оля Полякова з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму Олі Полякової
Що відомо про шлюб Олі Полякової
- Співачка познайомилась із бізнесменом Вадимом Поляковим, який старший від неї на 15 років, досить випадково. Вона отримала замовлення на виступ на "благодійному" вечорі, який виявився днем народження чоловіка.
- Оля Полякова дізналась про обман та відмовилась виходити на сцену. Вадим особисто вибачився за витівку друзів. Так почалося їхнє спілкування, а потім – роман. За словами артистки, спершу вона була коханкою бізнесмена, оскільки він був одружений.
- Оля та Вадим Полякові зіграли весілля у 2004 році. Наступного року у них народилась перша донька Марія, а у 2011 році на світ з'явилась Аліса