Українська співачка днями показувала фото зі старшою донькою. А тепер Полякова замилувала мережу світлинами з мамою та присвятила їй зворушливі рядки.
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Оля Полякова ніжно привітала свою маму Світлану з днем народження. Співачка подякувала їй за виховання та підтримку.
Мамуся! З днем народження! Кохаю сильно! Ти найкраща мама в світі! Без тебе нічого не було б! Пам'ятаю, як в дитинстві ми говорили у ночі в ліжку, про все на світі, про сенс життя, чи існує щось після, нащо ми тут, і що залишиться після…,
– написала зірка.
Оля Полякова з мамою / Фото з її інстаграму
Полякова зазначила, що глибина і світогляд у неї від мами.
"Люблю щиро, бажаю здоров'я та довгих щасливих років! Миру нам всім", – привітала маму співачка.
Мама Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки
Артистка показала рідкісні фото з її мамою-красунею. Зовнішній вигляд Світлани Іванівни вразив шанувальників Полякової. Вони запевнили, що виглядає мама співачки дуже молодо, наче її сестра чи подруга. У коментарях фани також приєдналися до привітань:
- "Яка красива у вас мама! Вітання з днем народження".
- "Думала, це сестра. Вітаю! Дуже гарна мама".
- "А це точно мама, а не подружка?"
- "Боже, я думала це подруга а не мама! Шикарно виглядає".
- "Вітаю маму Світлану і всю родину! Міцного здоров’я і мирного неба!"
- "Яка красива мама!"
- "Яка гарна у вас мама! Тепер зрозуміло, у кого пішла така красуня".
- "В сенсі мама? Боже, яка гарна і молода жінка".
- "Я ледь зі стула не впала, коли прочитала, що це мама! Які красиві жінки у вашому роді".
Нагадаємо, що 20 років мама Олі Полякової жила в Росії зі своїм обранцем. У травні 2022 року жінка виїхала у Францію через війну. У країні-агресорі залишився чоловік, з яким зустрічалася Світлана Іванівна. Схоже, вони досі у стосунках, бо той нібито проти війни в Україні.