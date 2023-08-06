Українська співачка днями показувала фото зі старшою донькою. А тепер Полякова замилувала мережу світлинами з мамою та присвятила їй зворушливі рядки.

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Оля Полякова ніжно привітала свою маму Світлану з днем народження. Співачка подякувала їй за виховання та підтримку.

Мамуся! З днем народження! Кохаю сильно! Ти найкраща мама в світі! Без тебе нічого не було б! Пам'ятаю, як в дитинстві ми говорили у ночі в ліжку, про все на світі, про сенс життя, чи існує щось після, нащо ми тут, і що залишиться після…,

– написала зірка.



Оля Полякова з мамою / Фото з її інстаграму

Полякова зазначила, що глибина і світогляд у неї від мами.

"Люблю щиро, бажаю здоров'я та довгих щасливих років! Миру нам всім", – привітала маму співачка.



Мама Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки

Артистка показала рідкісні фото з її мамою-красунею. Зовнішній вигляд Світлани Іванівни вразив шанувальників Полякової. Вони запевнили, що виглядає мама співачки дуже молодо, наче її сестра чи подруга. У коментарях фани також приєдналися до привітань:

"Яка красива у вас мама! Вітання з днем народження".

"Думала, це сестра. Вітаю! Дуже гарна мама".

"А це точно мама, а не подружка?"

"Боже, я думала це подруга а не мама! Шикарно виглядає".

"Вітаю маму Світлану і всю родину! Міцного здоров’я і мирного неба!"

"Яка красива мама!"

"Яка гарна у вас мама! Тепер зрозуміло, у кого пішла така красуня".

"В сенсі мама? Боже, яка гарна і молода жінка".

"Я ледь зі стула не впала, коли прочитала, що це мама! Які красиві жінки у вашому роді".

Нагадаємо, що 20 років мама Олі Полякової жила в Росії зі своїм обранцем. У травні 2022 року жінка виїхала у Францію через війну. У країні-агресорі залишився чоловік, з яким зустрічалася Світлана Іванівна. Схоже, вони досі у стосунках, бо той нібито проти війни в Україні.