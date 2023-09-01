Раніше звільнений з російського полону захисник Маріуполя також знімався у кліпі співачки на пісню "Дякую". Полякова часто публікує фото з Михайлом Діановим, через що і почалися плітки про роман.

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В інстаграм-сторіс Оля Полякова показала, як Діанов ловить рибу на території її котеджу. Цікаво, що співачка не вперше показала фото з морпіхом.



Полякова показала відпочинок з Діановим / Фото з її інстаграму

Через це підписники засипали співачку запитаннями, чи зустрічається вона з Михайлом. Полякова відповіла на чутки.

Дірект завалений питаннями: "А ви з Михайлом Діановим пара?". Скажіть, а що, не можна просто з людиною дружити? Обов'язково це ваше шпілі-вілі потрібно включати? Ви не забули, що я заміжня людина? І якщо чесно, у мене дуже багато саме чоловіків друзів. З Мишком ми друзі, і мій Вадик з ним найліпший друг,

– розповіла Оля.

Артистка пожартувала, що вона взяла Діанова в полон, тому він постійно проводить з нею час.

"Він з одного полону вийшов і в інший потрапив, до нас додому", – відповіла Полякова.

Що відомо про особисте життя Олі Полякової

Співачка одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським, який старший за неї на 16 років. Пара разом уже близько 20 років і виховує двох доньок – 18-річну Марію та 11-річну Алісу.

Раніше співачка розповідала, що ніколи не розлучиться зі своїм чоловіком. За її словами, часом в них з чоловіком є проблеми, але відчуття опори та фундаменту завжди з нею.

Наприкінці минулого року в мережі поширилися чутки про розлучення Олі та Вадима. Тоді співачка рішуче їх спростувала, але й не стала приховувати, що через війну та відстань у пари виникає безліч конфліктів та сварок.

Додамо, що Михайло Діанов також був одружений і від цього шлюбу має дорослу доньку. Пара розлучилася 12 років тому. Раніше захисник розповідав, що досі кохає колишню дружину, проте не наважується знову зробити пропозицію.