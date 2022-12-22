Українська співачка Оля Полякова разом з Машею Єфросиніною обговорила стосунки з її чоловіком Вадимом. Вона розповіла, що мережею ходять чутки про її розлучення.

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Оля Полякова про розлучення з чоловіком

Хтось пустив слух, що я розлучилася з Вадиком. Я не розумію, звідки ці ноги взагалі ростуть, тому що і моєму Вадику його друзі поставили запитання: "Ви що розлучилися?" Хтось пустив цю чутку. Я не розлучаюся з Вадиком,

– заявила співачка.

Оля Полякова розповіла, що війна навпаки скріпила їхній шлюб. Але через те, що вони довгий час жили на відстані в час війни, зараз їм важко бути разом.

"Ми зараз спілкуємося набагато більше, ніж спілкувалися до війни. Принаймні ми зідзвонюємося кілька разів на день, чого раніше не було. Якщо я їхала на гастролі, я могла три дні не дзвонити. Зараз ми весь час у спайці. Чому? Тому що в нас купа запитань і у нас ніби спілкування стало більше. Але ми відвикли одне від одного. Коли ми сходимося на одній території, ми сваримося страшно".

Сваримося так, що просто не можемо одне одного витримувати, тому що звикли жити на відстані. Це страшно. І я розумію, що коли ми почнемо жити разом, якщо до цього не розбіжимося, то до цього треба буде знову звикати. Але я не розлучилася і не збираюся. Годі розпускати ці плітки.



Полякова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Що Оля казала про чоловіка до війни

Ще наприкінці минулого року, до початку великої війни, Оля Полякова часто говорила про кризу в стосунках з чоловіком. Вона зізнавалась, що відчуває, що в її подружжі з Вадимом розпочалась криза. Зірці нібито стало нудно у цих стосунках, тож вона не розуміла, що буде далі.

Водночас Полякова казала, що не хоче розлучатися. Коли у парі заходила розмова про розрив, Вадим демонстрував повагу і любов, що розчулювало Олю. "Він мені дорогий як пам'ять", – казала співачка.