Оля Полякова та Маша Єфросиніна зняли новий випуск шоу "Взрослые девочки". Вони підняли тему того, що жінки заробляють більше ніж чоловіки. У шоу Оля Полякова зізналась, що певний час утримувала чоловіка.

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Чому Полякова не розлучається

Попри проблеми у шлюбі Оля Полякова не хоче розлучатися з чоловіком. Виконавиця пояснила, що шлюборозривний процес є дуже складним. До того ж коли пара починає говорити про розлучення, Вадим демонструє повагу й любов.

Не хочу ділити свій будинок. Тому що це складна структура. "Нумо розлучимося". Кажу: "Давай! Що робитимемо? Сядемо і домовимося, як ми розлучатимемося". У підсумку він мені каже: "Я піду і залишу тобі все". Я одразу кажу: "Як можна кинути таку святу людину?"

– зізналась знаменитість.

Маша Єфросиніна уточнила, чи справді Оля не хоче втрачати чоловіка, навіть, якщо вона його утримує.

"Він мені дорогий як пам'ять", – відповіла співачка.



Оля Полякова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, що Оля Полякова часто говорить про розлучення з чоловіком. Раніше вона розповідала, що відчуває, що в її подружжі з чоловіком Вадимом розпочалась криза. Зірці нібито стало нудно у цих стосунках, тож вона не розуміє, що буде далі.

"Зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі запитання: і все, це кінець?" – ділилась артистка.