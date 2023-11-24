Лікується величезними дозами гормонів, – Полякова повідомила про серйозну хворобу своєї мами

Українська виконавиця Оля Полякова поділилась, яким захворюванням страждає її мама Світлана. Хворобу в жінки виявили лише нещодавно.

Артистка розповіла, що раніше її мама багато років проживала в Росії та перебувала у стосунках з росіянином. Після початку війни Полякова певний час проживала з мамою у Франції.

Ви такого не чули Я взагалі народити тебе могла, – Полякова та Єфросиніна жартівливо висловилися про Трінчер

У мами Олі Полякової виявили серйозне захворювання

Полякова розповіла, що її мама прожила у Росії більше, ніж 20 років. Однак, через 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну назавжди виїхала зі свого дому. Зараз Світлана переїхала до Великої Британії з її молодшою донькою Алісою.

Мама зараз лікується. Вона не любить, коли я розповідаю про неї якісь речі. Але коли почалася війна, моя мама через два місяці залишила територію Росії та більше ніколи туди не повернулася. Людина 22 роки прожила у своїй хаті, але встала і виїхала. І більше не повернулася і не повернеться, адже ми цю хату продали,

– сказала Оля.

Співачка поділилась, що у Великій Британії її мамі поставили складний діагноз. За словами Полякової, зараз її матір проходить лікування.

Вона потрапила в лікарню і в неї виявили аутоімунну хворобу. Це не щитовидка. У Росії та в Україні не могли поставити діагноз, і тільки в Британії знайшли, що це таке. І там вона лікується. Це аутоімунне захворювання крові. Не рак, але не хороша штука. Лікується величезними дозами гормонів,

– зазначила артистка.

Оля сказала, що маму лікують абсолютно безплатно. На думку артистки, якби довелося платити, то це були б величезні кошти.

Хочу віддати належне Великій Британії. Мама моя пенсійного віку, я собі навіть не розумію, скільки б це коштувало, якби в неї не було історії, що вона обслуговується як біженка з України,

– додала зірка.

Оля Полякова дала інтерв'ю: дивіться відео онлайн

Що раніше казала Оля Полякова