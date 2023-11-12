Оля Полякова вважає, що українські блогери не показують свого життя в інстаграмі. Про це зірка заявила після того, як згадала про Сашу Бо, яка показувала красиве сімейне життя з Ігорем Пустовітом попри реальні токсичні стосунки.

До слова Я взагалі народити тебе могла, – Полякова та Єфросиніна жартівливо висловилися про Трінчер

Полякова про брехню в соцмережах

Інстаграм і соцмережі – це взагалі в основному брехня. Починаючи з нереальних фото, фотошопу і закінчуючи нереальним життям. Ось хтось мені розповідав: а ти знаєш, цей блогер купив Porsche, ще щось, дружині купив, вони заробляють величезні гроші. Ні, українські блогери не заробляють величезні гроші,

– сказала Оля Полякова.

Співачка зазначила, що не буде називати конкретних прізвищ, але брехні в інтернеті дуже багато. Вона зауважила, що те саме Porsche може бути не новим, або купленим не повністю, а через бартер. Таких деталей багато, а блогери їх оминають.

"Можуть бути приховані нездорові стосунки, не те життя, яке вони хочуть показати, не ті фігури, не та зовнішність, не такі прекрасні розумні та виховані діти", – вважає Оля Полякова.

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Раніше Єфросиніна згадала про брехню Остапчука

Маша Єфросиніна у тому самому випуску пригадала, як їй в інтерв'ю набрехав Володимир Остапчук. Він розповів їй щасливу історію сімейного життя з першою дружиною. Та на той час шоумен вже певний час жив з іншою.

Мовиться про шлюб Остапчука з Оленою Войченко. У жовтні 2019 року з'явилася новина про розлучення подружжя. Водночас тиждень до цього телеведучий давав інтерв'ю Єфросиніній, де розповідав про прекрасні стосунки з дружиною. Згодом стало відомо, що Остапчук має нову кохану (тепер це його друга колишня дружина).