Цю тему вони порушили під час випуску програми "Дорослі дівчата". Жінки розповіли, що використовують маски у соцмережах, аби мати кращий вигляд.
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Єфросиніна і Полякова обговорили фільтри у інстаграмі
Зокрема, популярна українська ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що використовує фільтри, коли виходить в сторіс. Вона навіть назвала свій улюблений.
Але мені соромно за це. Я не використовую фільтр маску, я використовую фільтр paris, без нього вже ніяк,
– розповіла Маша.
Тоді як співачка Оля Полякова сказала, що не відчуває сорому за фільтри. Вона згадала іншу співачку – Анну Трінчер, котра каже, що не корегує зовнішність в соцмережах.
Мені дуже подобається Анна Трінчер – "я не використовую масок, я така натуральна". Тобі 21 рік! Натуральна ти! Я взагалі народити тебе могла! І Маша, між іншим, теж. Розумієш, Аня? Було дуже смішно, коли ми прийшли на радіо, і вона в мене запитала, навіщо я фільтри використовую. Подивимося, який вигляд Аня матиме через 22 роки,
– наголосила артистка.
Що раніше казала Маша Єфросиніна
- Під час одного з інтерв'ю ведуча зізналась, що проходить кризу в стосунках зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. Адже він служить в лавах ЗСУ й додому приїжджає лише у відпустки. Пара навіть говорила про розлучення.
- Єфросиніна розповідала, що Тимур вступив у ЗСУ через 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення. У цьому рішенні вона не змогла йому заперечити.