Цю тему вони порушили під час випуску програми "Дорослі дівчата". Жінки розповіли, що використовують маски у соцмережах, аби мати кращий вигляд.

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Єфросиніна і Полякова обговорили фільтри у інстаграмі

Зокрема, популярна українська ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що використовує фільтри, коли виходить в сторіс. Вона навіть назвала свій улюблений.

Але мені соромно за це. Я не використовую фільтр маску, я використовую фільтр paris, без нього вже ніяк,

– розповіла Маша.

Тоді як співачка Оля Полякова сказала, що не відчуває сорому за фільтри. Вона згадала іншу співачку – Анну Трінчер, котра каже, що не корегує зовнішність в соцмережах.

Мені дуже подобається Анна Трінчер – "я не використовую масок, я така натуральна". Тобі 21 рік! Натуральна ти! Я взагалі народити тебе могла! І Маша, між іншим, теж. Розумієш, Аня? Було дуже смішно, коли ми прийшли на радіо, і вона в мене запитала, навіщо я фільтри використовую. Подивимося, який вигляд Аня матиме через 22 роки,

– наголосила артистка.

Що раніше казала Маша Єфросиніна