Артистка розповіла, що раніше її мама багато років проживала в Росії та перебувала у стосунках з росіянином. Після початку війни Полякова певний час проживала з мамою у Франції.
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У мами Олі Полякової виявили серйозне захворювання
Полякова розповіла, що її мама прожила у Росії більше, ніж 20 років. Однак, через 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну назавжди виїхала зі свого дому. Зараз Світлана переїхала до Великої Британії з її молодшою донькою Алісою.
Мама зараз лікується. Вона не любить, коли я розповідаю про неї якісь речі. Але коли почалася війна, моя мама через два місяці залишила територію Росії та більше ніколи туди не повернулася. Людина 22 роки прожила у своїй хаті, але встала і виїхала. І більше не повернулася і не повернеться, адже ми цю хату продали,
– сказала Оля.
Співачка поділилась, що у Великій Британії її мамі поставили складний діагноз. За словами Полякової, зараз її матір проходить лікування.
Вона потрапила в лікарню і в неї виявили аутоімунну хворобу. Це не щитовидка. У Росії та в Україні не могли поставити діагноз, і тільки в Британії знайшли, що це таке. І там вона лікується. Це аутоімунне захворювання крові. Не рак, але не хороша штука. Лікується величезними дозами гормонів,
– зазначила артистка.
Оля сказала, що маму лікують абсолютно безплатно. На думку артистки, якби довелося платити, то це були б величезні кошти.
Хочу віддати належне Великій Британії. Мама моя пенсійного віку, я собі навіть не розумію, скільки б це коштувало, якби в неї не було історії, що вона обслуговується як біженка з України,
– додала зірка.
Оля Полякова дала інтерв'ю: дивіться відео онлайн
Що раніше казала Оля Полякова
- Нещодавно співачка розповідала, що думає про українських блогерів. Зірка вважає, що чимало з них не показують реального життя та брешуть щодо своїх матеріальних благ і стосунків. Оля сказала, що не буде називати когось конкретно, однак у соціальних мережах, на її думку, багато брехні.
- Днями знаменитість зізналась, що має певні зміни у своєму тілі. Зокрема, вона повідомила, що погладшала на вісім кілограмів. За словами співачки, це пов'язано з тим, що вона кинула палити електронні сигарети. Також Полякова почала більше їсти, особливо солодощі, яких раніше не любила.
- Також Оля чесно сказала, що в українському шоубізі є артистка, яка її дуже сильно дратує. За словами Полякової, ця людина всіх називає "сонечко". На думку знаменитості, це звучить принизливо. Водночас вона не сказала, хто це. Деякі прихильники припустили, що це може бути Тіна Кароль або Настя Каменських.