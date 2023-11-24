Артистка рассказала, что раньше ее мама много лет проживала в России и находилась в отношениях с россиянином. После войны Полякова некоторое время проживала с мамой во Франции.
Вы такого не слышали Я вообще родить тебя могла, – Полякова и Ефросинина шутливо высказались о Тринчере
У мамы Оли Поляковой обнаружили серьезное заболевание
Полякова рассказала, что ее мама прожила в России более 20 лет. Однако через 2 месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину навсегда уехала из своего дома. Сейчас Светлана переехала в Великобританию с ее младшей дочерью Алисой.
Мама сейчас лечится. Она не любит, когда я рассказываю о ней какие-нибудь вещи. Но когда началась война, моя мама через два месяца покинула территорию России и больше никогда туда не вернулась. Человек 22 года прожил в своем доме, но встал и уехал. И больше не вернулась и не вернется, ведь мы этот дом продали,
– сказала Оля.
Певица поделилась, что в Великобритании ее маме поставили диагноз. По словам Поляковой, сейчас ее мать проходит лечение.
Она попала в больницу и у нее обнаружили аутоиммунную болезнь. Это не щитовидка. В России и Украине не могли поставить диагноз, и только в Британии нашли, что это такое. И там она лечится. Это аутоиммунное заболевание крови. Не рак, но не хорошая штука. Лечится огромными дозами гормонов,
– отметила артистка.
Оля сказала, что маму лечат абсолютно бесплатно. По мнению артистки, если бы пришлось платить, это были бы огромные средства.
Хочу отдать должное Великобритании. Мама моя пенсионного возраста, я себе даже не понимаю, сколько бы это стоило, если бы у нее не было истории, что она обслуживается как беженка из Украины,
– добавила звезда.
Оля Полякова дала интервью: смотрите видео онлайн
Что раньше говорила Оля Полякова
- Недавно певица рассказывала, что думает об украинских блогерах. Звезда считает, что многие из них не показывают реальную жизнь и лгут по поводу своих материальных благ и отношений. Оля сказала, что не будет называть кого-то конкретно, однако в социальных сетях, по ее мнению, много лжи.
- На днях знаменитость призналась, что имеет определенные изменения в своем теле. В частности, она сообщила, что поправилась на восемь килограммов. По словам певицы, это связано с тем, что она бросила курить электронные сигареты. Также Полякова начала больше есть, особенно сладости, которые раньше не любила.
- Также Оля честно сказала, что в украинском шоу-бизнесе есть артистка, которая ее очень сильно раздражает. По словам Поляковой, этот человек всех называет "солнышко". По мнению знаменитости, это звучит унизительно. В то же время она не сказала, кто это. Некоторые поклонники предположили, что это может быть Тина Кароль или Настя Каменских.