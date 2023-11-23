Полякова вирішила не розголошувати імені знаменитості. Водночас фани припустили, що це може бути Тіна Кароль або Настя Каменських.

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Полякова зізналася, хто з українських зірок її бісить

Виконавиця зауважила, що ця знаменитість всіх називає "сонечко". На її думку, це звучить принизливо.

У нас є одна артистка, яка всіх називає "сонечко". Мене це дико бісить. Бісить так, що далі немає куди,

– поділилася співачка.

Водночас імені зірки Оля Полякова вирішила не розсекречувати.

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Коментатори припустили, хто може бісити Полякову

Під відео люди написали, що співачка могла говорити про Тіну Кароль, адже вони з Поляковою тривалий час ворогували.

Крім Тіни, під прицілом опинилася ще одна співачка – Настя Каменських. Глядачі пригадали її скандальне інтерв'ю з Єфросиніною, під час якого вона неодноразово називала Машу "котиком" та "сонечком". У результаті шанувальники припустили, що вона також потенційно може бути людиною, про яку сказала Оля Полякова.