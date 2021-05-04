Знаменита Оля Полякова поділилася, що її свекрусі Фірі Семенівні вже 86 років. Проте зухвалу поведінку невістки жінка не засуджує, а всіляко вихваляє як дружину сина, так і їхніх спільних дітей – Марію та Алісу.

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У мене прекрасна свекруха. Справжня єврейська мама. У неї всі свої хороші: найкраща невістка, найрозумніші, найгарніші діти, і все, що ми робимо – найкраще,

– наголосила Оля Полякова.

Вона додала, що її мама Світлана "класна" теща, але трохи інша, ніж свекруха Фіра Семенівна. "Моя мама трохи інша, вона трішки критикує, розповідає, що робити, куди йти, що правильно, що ні, як сидіти, як їсти, як дихати", – зазначила співачка.

До слова, між зятем і тещею непрості стосунки. Мама артистки переконана, проблема в тому, що Вадиму "хочеться показати, як його Оля слухає, і так само Олі хочеться показати, як чоловік у неї на побігеньках".

Повне інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, після смерті батька мама Олі Полякової переїхала до Москви, де знайшла нове кохання. Через пандемію коронавірусу співачка не бачилася з ненькою майже рік, тому на відпочинок у Туреччину полетіла з нею і дітьми.

Зі старшою донькою Марією зірка залюбки позує в однакових купальниках, підкорюючи багатомільйонну армію прихильників спекотними кадрами.