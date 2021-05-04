Знаменитая Оля Полякова поделилась, что ее свекрови Фире Семеновне уже 86 лет. Однако дерзкое поведение невестки женщина не осуждает, а всячески восхваляет как жену сына, так и их общих детей – Марию и Алису.

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У меня прекрасная свекровь. Настоящая еврейская мама. У нее все свои хорошие: лучшая невестка, самые умные, самые красивые дети, и все, что мы делаем – самое лучшее,

– подчеркнула Оля Полякова.

Она добавила, что ее мама Светлана "классная" теща, но немного другая, чем свекровь Фира Семеновна. "Моя мама немного другая, она немножко критикует, рассказывает, что делать, куда идти, что правильно, что нет, как сидеть, как есть, как дышать", – отметила певица.

К слову, между зятем и тещей непростые отношения. Мама артистки убеждена, проблема в том, что Вадиму "хочется показать, как его Оля слушает, и так же Оле хочется показать, как муж у нее на побегушках".

Полное интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

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Напомним, после смерти отца мама Оли Поляковой переехала в Москву, где нашла новую любовь. Из-за пандемии коронавируса певица не виделась с матерью почти год, поэтому на отдых в Турцию полетела с ней и детьми.

Со старшей дочкой Марией звезда охотно позирует в одинаковых купальниках, покоряя многомиллионную армию поклонников горячими кадрами.