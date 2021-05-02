37-річна артистка ніколи не приховувала свою емоційність. У новому інтерв'ю Оля Полякова відверто зізналася, що від неї діставалося всьому колективу. Однак співачка роздає "наганяї" не зі зла, тому підлеглі їй пробачають і залишаються в команді.

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Биті були у мене всі в колективі, і ніхто не пішов. І не тому, що я плачу величезні гроші, а тому що мене всі в колективі дуже люблять. Вони знають, що я не зі зла,

– розповіла Оля Полякова.

Зірка додала, що по-справжньому принижувала лише одну людину – першу хатню робітницю Світлану, з якою співпрацювала ще до шаленої популярності. Тоді Оля Полякова була ображена на несправедливу долю, адже не великій сцені та телеекранах були "безталанні кози", а не вона.

"Я хочу попросити пробачення у цієї жінки, бо вона була прекрасною. Вона зносила дурниці раз, другий, і я вилізла на голову", – зізналася артистка.

До слова, Олю Полякову дуже дратує непрофесіоналізм. Коли вона помічає, що щось йде не за планом, то затіває скандал.

"Я ніколи просто так кров не п'ю. По-перше, я у справі п'ю. По-друге, я дуже люблю професійну роботу. Коли навколо мене професіоналізм, і все на своєму місці, я мишка, пташка, зайка, кізка. Але коли навколо колапс, я коза і тварюка", – поділилася артистка.

Повне інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, на початку сімейного життя Оля Полякова влаштовувала скандали й чоловіку Вадиму. Зірка била дорогий посуд, тікала посеред ночі з авто та навіть дряпала коханому обличчя. Крім того, співачка завжди каже те, що думає, тому часто здається "грубою, зухвалою, неадекватною, хворою на голову, нахабною".