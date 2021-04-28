У Туреччині Оля Полякова відпочиває з доньками Машею, Алісою та мамою, яку не бачила майже рік. У гості до них прилетіла Катя Осадча. Вона встигла не лише поспілкуватися зі співачкою і її рідними, а й відпочити та продемонструвати бездоганний стиль.
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Образ Каті Осадчої в Туреччині
Для зйомок на сонячному курорті ведуча підібрала легке вбрання. Вона одягла білий топ без бретелей і м'ятні штани прямого крою. Наверх Катя Осадча накинула яскраво-помаранчеву сорочку, яку поєднала з босоніжками на підборах у тон.
Особливу увагу знаменитість приділила аксесуарам. Очевидно, що без стильного головного убору не обійшлося. Під палючим сонцем у Туреччині вона знімалася у світлому крисатому капелюшку з помаранчевою стрічкою, а декольте прикрасила масивним кольє з перлинами.
Катя Осадча в Туреччині / Фото з інстаграму "Світського життя"
Катя Осадча та Оля Полякова в Туреччині / Фото з інстаграму "Світського життя"
Попередні образи Каті Осадчої на курортах:
- у Туреччині ведуча демонструвала бездоганний образ у картатій сукні;
- на березі моря зірка позувала у стильному look – сорочці, червоних штанах і в оригінальному головному уборі;
- у відрядженні дружина Горбунова фотографувалася в білій літні сукні з оголеними плечима.