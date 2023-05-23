Співачка Оля Полякова визнала, що повномасштабне вторгнення дуже її змінило. Ці зміни сталися і в її особистому житті.

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Оля Полякова про проблеми в стосунках

Артистка близько 20 років перебуває у шлюбі з чоловіком Вадимом. Зірка поділилась, що зараз їхні стосунки – далеко не ідеальні.

Будемо лагодити. Я ж розумію, що це не тільки я. Багато хто жив у розлуці і багато хто відвик одне від одного. Треба звикати, ніхто не залишився попереднім, ніхто не залишився таким, яким був до цього. Всі змінилися, у всіх змінилися сенси, у всіх змінилося життя,

– зізналась співачка.



Оля Полякова з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму Олі Полякової

Цікаво, що в Олі Полякової та її чоловіка велика різниця у віці – 16 років. Через це на початку стосунків друзі бізнесмена радили йому не одружуватися з молодою співачкою, якій тоді було 20. "Зараз усі ці люди – вони просто у шоці, що ми 20 років живемо… На нашому весіллі всі шепталися: "Ну що, давайте ставки ставити, на скільки це буде"".

Що раніше Оля Полякова казала про шлюб

Наприкінці минулого року в мережі поширилися чутки про розлучення Олі й Вадима. Тоді співачка рішуче їх спростувала, але й не стала приховувати, що через війну вони відвикли один від одного. Через життя на відстані у пари виникає безліч конфліктів та гучних сварок.

Вже в цьому році Оля Полякова теж поділилась, що їхній шлюб "штормить". Адже війна та проблеми нікуди не поділися. Та артистка зауважила, що розлучатися не планує. За її словами, Вадим з перших днів шлюбу та досі дає їй відчуття фундаменту та опори.