Зараз Олі Поляковій 44 роки. Її чоловіку Вадиму Буряковському – 60. Разом вони вже майже 20 років, тож співачка вважає, що велика різниця у віці – не перешкода для справжнього кохання.

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Оля Полякова прокоментувала 16 років різниці з чоловіком

У мене з чоловіком різниця у віці 16 років. Йому всі казали: "Вона тебе кине. Що ти робиш?" Зараз усі ці люди – вони просто у шоці, що ми 20 років живемо… На нашому весіллі всі шепталися: "Ну що, давайте ставки ставити, на скільки це буде",

– шокувала зізнанням Оля Полякова.

Однак Вадиму було байдуже, що молода дружина може обвести його навколо пальця й залишити ні з чим, бо закохався по вуха й був щасливий.

"Він мені тоді сказав: "Щастя вартує кожної секунди". Але коли він тоді в це пірнав, будучи 40-річним чоловіком, у нього були крила: 23-річна дівчина, в яку він просто закохався. Йому було все одно! Нехай вона його роздягне, обанкрутить, забере все, але дасть йому те щастя, яке він відчував", – емоційно додала артистка.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом / Фото з інстаграму співачки

Щоправда, не все в їхніх стосунках так гладко. Вадим не переносить істерик і сліз зіркової дружини.

"Мій чоловік не може бачити, як я ридаю. Замість того, щоб дати мені підтримку, він не просто йде, він спочатку на мене кричить: "Скільки можна". Його це бісить, він не може це витримувати", – поділилася Оля Полякова.