Певица Оля Полякова признала, что полномасштабное вторжение очень изменило ее. Эти перемены произошли и в ее личной жизни.

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Оля Полякова о проблемах в отношениях

Артистка около 20 лет состоит в браке с мужем Вадимом. Звезда поделилась, что сейчас их отношения далеко не идеальны.

Будем чинить. Я понимаю, что это не только я. Многие жили в разлуке и многие отвыкли друг от друга. Надо привыкать, никто не остался прежним, никто не остался таким, каким был до этого. Все изменились, у всех изменились смыслы, у всех изменилась жизнь,

– призналась певица.



Оля Полякова с мужем и детьми / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Интересно, что у Оли Поляковой и ее мужа большая разница в возрасте – 16 лет. Поэтому в начале отношений друзья бизнесмена советовали ему не жениться на молодой певице, которой тогда было 20. "Сейчас все эти люди – они просто в шоке, что мы 20 лет живем… На нашей свадьбе все шептались: "Ну что, давайте ставки ставить, на сколько это будет"".

Что раньше Оля Полякова говорила о браке

В конце прошлого года в сети распространились слухи о разводе Оли и Вадима. Тогда певица решительно их опровергла, но и не стала скрывать, что из-за войны они отвыкли друг от друга. Из-за жизни на расстоянии у пары возникает множество конфликтов и громких ссор.

Уже в этом году Оля Полякова тоже поделилась, что их брак "штормит". Ведь война и проблемы никуда не подевались. Но артистка заметила, что разводиться не планирует. По ее словам, Вадим с первых дней брака до сих пор дает ей ощущение фундамента и опоры.