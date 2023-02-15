В Олі Полякової завжди були "італійські" стосунки з чоловіком – вони то сваряться як востаннє, то швидко миряться. Ця емоційність її ані трохи не бентежить. Вона вразила обіцянкою, що ніколи не розлучиться з Вадимом. І діти тут ні до чого.

Читайте також "Лице відкушу": донька Полякової нарвалась на критику через фото – зіркова мама заступилась

Чому Оля Полякова ніколи не розлучиться з чоловіком

Я не можу сказати, що в мене ідеальні стосунки з чоловіком, у нас бувало різне. І зараз нас штормить. Нас дуже сильно роз'єднала війна. У нас теж є проблеми. Але відчуття фундаменту – воно з того першого дня зі мною. І саме з цієї причини я ніколи з ним не розлучусь,

– заявила Оля Полякова.

Вона уточнила, що за майже 20 років шлюбу жодного разу не засумнівалася у Вадимі, він став для неї опорою з першої зустрічі. Це відчуття співачка ні на що не проміняє.

"З першого дня, як я зустрілася зі своїм Вадиком, я ніколи більше в житті не відчувала того, що я можу щось втратити. Я завжди відчувала опору – це те, що він мені дав і те, від чого я ніколи не зможу відмовитись. Через всі ці роки і через всі мої якісь переживання він єдиний виявився моїм фундаментом. І так було з першого дня, – похвалилася Полякова.

Тож артистка дала слушну пораду дівчатам – тікати від токсичних стосунків, де чоловіки маніпулюють почуттями: "Якщо людина вас кидає в ці емоційні качелі і може зробити вам хоча б день страждань в очікуванні якоїсь звістки – там не любов. Ви повинні це розуміти. Варто оцінювати тільки ту людину, яка подарує безумовну захищеність і безумовну віру в те, що нікуди не дінеться. Це може статися з вами з першого дня. Так сталося в моєму житті".

Оля Полякова ніколи не розлучиться з чоловіком / Скриншот з відео