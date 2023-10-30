Довго не могли поставити діагноз, – Оля Полякова вперше заговорила про хворобу мами
Джерело:"Люкс ФМ"
Українська співачка Оля Полякова вперше зізналася, що її мама має аутоімунну хворобу. Світлана Іванівна зараз перебуває в Англії, де проходить лікування.
Нещодавно мамі Полякової виповнився 61 рік. Тоді співачка показувала спільне фото. Фани були шоковані молодим виглядом Світлани Іванівни.
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Оля Полякова розповіла про хворобу мами
Тепер стало відомо, що жінка має серйозну хворобу. За словами Полякова, в Україні її мамі довго не могли поставити діагноз.
Співачка зізналася, що Світлана Іванівна нині перебуває в Англії. Там лікарі виявили в неї хворобу, від якої мама Полякової страждає вже тривалий час.
Вона лікується. У моєї мами знайшли таку аутоімунну хворобу, яке не могли знайти тут. Вона давно хворіє, не могли поставити дуже довго діагноз,
– розповіла артистка.
Зараз мама Полякової проходить лікування в Англії. Також за кордоном перебуває молодша донька співачки – Аліса, яка навчається у іноземній школі.
"Коли вона потрапила до Англії, в неї знайшли цей діагноз. Вона лікується. Дякую Англії, що наших людей лікують безкоштовно, бо вона там зареєстрована. На вихідні мама забирає мою Алісу зі школи", – розповіла артистка.
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