Довго не могли поставити діагноз, – Оля Полякова вперше заговорила про хворобу мами

Українська співачка Оля Полякова вперше зізналася, що її мама має аутоімунну хворобу. Світлана Іванівна зараз перебуває в Англії, де проходить лікування.

Нещодавно мамі Полякової виповнився 61 рік. Тоді співачка показувала спільне фото. Фани були шоковані молодим виглядом Світлани Іванівни.

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Оля Полякова розповіла про хворобу мами

Тепер стало відомо, що жінка має серйозну хворобу. За словами Полякова, в Україні її мамі довго не могли поставити діагноз.

Співачка зізналася, що Світлана Іванівна нині перебуває в Англії. Там лікарі виявили в неї хворобу, від якої мама Полякової страждає вже тривалий час.

Вона лікується. У моєї мами знайшли таку аутоімунну хворобу, яке не могли знайти тут. Вона давно хворіє, не могли поставити дуже довго діагноз,

– розповіла артистка.

Зараз мама Полякової проходить лікування в Англії. Також за кордоном перебуває молодша донька співачки – Аліса, яка навчається у іноземній школі.

"Коли вона потрапила до Англії, в неї знайшли цей діагноз. Вона лікується. Дякую Англії, що наших людей лікують безкоштовно, бо вона там зареєстрована. На вихідні мама забирає мою Алісу зі школи", – розповіла артистка.

Дивіться повне інтерв'ю з Олею Поляковою: відео

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