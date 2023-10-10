Про погіршення стану здоров'я Олі Полякової повідомив її продюсер, Михайло Ясинський. 8 жовтня у співачки була запланована прем'єра моновистави "Моє коріння", яку скасували через госпіталізацію.

До слова Нога відмовила: Стівен Кінг переніс серйозну операцію і тепер не може нормально сидіти

Олю Полякову госпіталізували

Михайло Ясинський повідомив, що у Львові виконавиця відчула біль, тому звернулась до лікарів. Спеціалісти заборонили їй працювати щонайменше тиждень.



Оля Полякова у лікарні / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського

Та вже зранку Оля Полякова виїхала до Києва. Там все-таки відбувся перший виступ артистки з моновиставою у Палаці Україна.

Поважаю глибоко цю неймовірну артистку і професіонала. Пишаюсь, захоплююся тобою, Олю,

– звернувся до зірки Ясинський.

Продюсер показав фото співачки. Серед них є знімок, як артистка виступала на прем'єрі 9 жовтня. Також Полякова показала свої синці, ймовірно, після крапельниць.



Оля Полякова у лікарні / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського



Оля Полякова показала синці / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського

Зірки скасовують концерти через здоров'я: останні новини