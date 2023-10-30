Недавно маме Поляковой исполнился 61 год. Тогда певица показывала общее фото. Фаны были в шоке от молодой внешности Светланы Ивановны.

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Оля Полякова рассказала о болезни мамы

Теперь стало известно, что у женщины серьезная болезнь. По словам Полякова, на Украине ее маме долго не могли поставить диагноз.

Певица призналась, что Светлана Ивановна находится в Англии. Там врачи обнаружили у нее болезнь, от которой мама Поляковой страдает уже длительное время.

Она лечится. У моей мамы нашли такую аутоиммунную болезнь, которую не могли найти здесь. Она давно болеет, не могли поставить слишком долго диагноз,

– рассказала артистка.

Сейчас мама Поляковой проходит лечение в Англии. Также за границей находится младшая дочь певицы Алиса, которая учится в иностранной школе.

"Когда она попала в Англию, у нее обнаружили этот диагноз. Она лечится. Спасибо Англии, что наших людей лечат бесплатно, потому что она там зарегистрирована. На выходные мама уносит мою Алису из школы", – рассказала артистка.

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