Недавно маме Поляковой исполнился 61 год. Тогда певица показывала общее фото. Фаны были в шоке от молодой внешности Светланы Ивановны.
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Оля Полякова рассказала о болезни мамы
Теперь стало известно, что у женщины серьезная болезнь. По словам Полякова, на Украине ее маме долго не могли поставить диагноз.
Певица призналась, что Светлана Ивановна находится в Англии. Там врачи обнаружили у нее болезнь, от которой мама Поляковой страдает уже длительное время.
Она лечится. У моей мамы нашли такую аутоиммунную болезнь, которую не могли найти здесь. Она давно болеет, не могли поставить слишком долго диагноз,
– рассказала артистка.
Сейчас мама Поляковой проходит лечение в Англии. Также за границей находится младшая дочь певицы Алиса, которая учится в иностранной школе.
"Когда она попала в Англию, у нее обнаружили этот диагноз. Она лечится. Спасибо Англии, что наших людей лечат бесплатно, потому что она там зарегистрирована. На выходные мама уносит мою Алису из школы", – рассказала артистка.
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Какие еще звезды болеют: последние новости
- Сама Оля Полякова в начале октября попала в больницу. Перед концертом певица почувствовала боль, поэтому обратилась к врачам. Ей запретили работать, но она все равно вышла на сцену.
- Певец Владимир Дантес недавно тоже заболел. Его состояние ухудшилось из-за большого количества съемок. Артист имел сильный кашель, а потому перенес ближайшие концерты.
- Певица KOLA в сентябре тоже оказалась в карете скорой помощи за 10 минут до концерта. После фотосессии ей стало плохо.
- МамаРика рассказала, что из-за плохого самочувствия перед концертом не могла встать со стула. У нее тряслись руки и кружилась голова.