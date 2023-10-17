Вона – просто курка, – Оля Полякова емоційно висловилася про зрадницю Ані Лорак

З початком повномасштабного вторгнення чимало українських артистів, які раніше працювали на російську аудиторію, підтримали Україну. Втім, були й ті, хто зрадив Батьківщину. Серед них – Ані Лорак. Співачка продовжує виступати та жити в країні-агресорці.

Вона навіть фінансує викрадення українських дітей Росією. Днями про артистку висловилася Оля Полякова. Вона вважає, що Ані Лорак зганьбила себе і "не бачить далі свого гаманця".

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Що Оля Полякова думає про Ані Лорак

Співачка назвала зрадницю тупою куркою, оскільки не розуміє, як можна так сильно любити гроші й не бачити правду.

Вона – просто курка. Бо такі вчинки роблять дуже тупі люди, які просто не бачать далі свого носа, далі свого гаманця, – додала співачка. – Я не знаю, чим це закінчиться, але зганьбити себе... Так себе зганьбити! Про Ані Лорак навіть, якщо чесно, говорити не хочеться. Вона настільки тупа, мілка людина.

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Як інші українські зірки висловлювалися про Ані Лорак

Алан Бадоєв раніше не засуджував артистку, яка гастролювала в Росії після 2014 року. Йому здавалося логічним, що співачка не жертвує кар'єрою заради "красивих політичних заяв і миттєвих трендів". Втім, після 24 лютого 2022 року його думка дещо змінилася.

"Я не знаю, хто там твої друзі, котрі біля тебе. Їх треба повбивати, бо вони щось не те кажуть. І, мабуть, щось уже в тобі змінилося, що там у голові? Чому ти не розумієш, що це твоя країна. Вже може й не твоя. Тому що ти не виправдала ні можливостей, котрі тобі надавалися, не виправдала нічого людського. Тому я забираю свої слова назад. І скажу, що, мабуть, не настільки я прониклива людина", – зазначив режисер.