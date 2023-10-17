Она даже финансирует похищение украинских детей Россией. На днях об артистке высказалась Оля Полякова. Она считает, что Ани Лорак опозорила себя и "не видит дальше своего кошелька".

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Что Оля Полякова думает об Ани Лорак

Певица назвала предательницу тупой курицей, поскольку не понимает, как можно так сильно любить деньги и не видеть правды.

Она – просто курица. Такие поступки совершают очень тупые люди, которые просто не видят дальше своего носа, дальше своего кошелька, – добавила певица. – Я не знаю, чем это закончится, но опозорить себя... Так себя опозорить! Об Ани Лорак даже, если честно, говорить не хочется. Она настолько тупой, мелкий человек.

Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

Как другие украинские звезды высказывались об Ани Лорак

Алан Бадоев ранее не осуждал артистку, которая гастролировала в России после 2014 года. Ему казалось логичным, что певица не жертвует карьерой ради "красивых политических заявлений и мгновенных трендов". Впрочем, после 24 февраля 2022 года его мнение несколько изменилось.

"Я не знаю, кто там твои друзья, которые возле тебя. Их надо убить, потому что они что-то не то говорят. И, наверное, что-то уже в тебе изменилось, что там в голове? Почему ты не понимаешь, что это твоя страна?" Уж может и не твоя. Потому что ты не оправдала ни предоставляемых тебе возможностей не оправдала ничего человеческого. Поэтому я забираю свои слова обратно. И скажу, что, пожалуй, не настолько я проницательный человек", – отметил режиссер.