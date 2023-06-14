Раніше продюсер заявляв, що для нього Ані Лорак "померла", бо вона зробила вибір залишитися в Росії. Тепер він знову висловився, чому співачки-зрадниці Лорак і Повалій не стали на бік України з початком повномасштабного вторгнення.

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Кондратюк висловився про Лорак та Повалій

Зірковий продюсер вважає, що Лорак і Повалій абсолютно байдуже на всіх, тому вони не засудили російську агресію і продовжують жити в країні-терористці.

Це може казати про те, що їм все до дупи – Україна, вбиті українці, знищені міста. Боюсь, що їм і росіяни до дупи. Їм взагалі всі до дупи. Їхні діти їм до дупи, їхні мами – все, що є на світі,

– заявив Кондратюк.

Кондратюк пропонує забрати у зрадниць звання

Також він обурений тим, що багато артистів-зрадників досі мають звання "заслужених" та "народних" в Україні. За його словами, треба "відкликати" ці звання.

"Ми з Євгеном Рибчинським говорили. Він колись був у Верховній Раді депутатом. Я кажу: "Євгене, от чого". Він каже: "Я вже написав петиції, і до мене писали. І дуже неможливо зняти це звання". Чому неможливо?… Через 40 років може воно буде…", – сказав Ігор.

Кондратюк наголошує, що є дуже багато скільки "заслужених", "народних" і "героїв" України, які зараз мешкають в Криму. "І їм абсолютно пофіг який там прапор на міськраді", – додав він.

Продюсер вважає, що артистам взагалі не мають давати звання і ордени.

Навіщо росіянам давали (звання – прим.ред.) не знаю. Навіщо українцям давали – не знаю. Навіщо зараз масово українським артистам дали ордена, медалі – не знаю… Або ти співак, або ти орденоносець. Тому що ці речі ніяк не суміщаються,

– зазначає Кондратюк.

Дивіться інтерв’ю з Ігорем Кондратюком: відео

Нагадаємо, що три роки тому режисер Алан Бадоєв захищав Ані Лорак, яка нібито "з 15 років прославляла нашу країну". Проте у свіжій розмові він забрав свої слова назад і звернувся до зрадниці через екран. Бадоєв визнав, що помилився в ній.