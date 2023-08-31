Я в Україні, – Полякова відповіла хейтерці, яка засудила її за "розкішне життя" під час війни

Українська співачка Оля Полякова нещодавно мала концерт у Ніцці, після якого вирішила відпочити біля моря. Деяким хейтерам артистки це не сподобалося, тож вони розкритикували її.

Полякова показала в інстаграм-сторіс, що їй написала підписниця. Жінка засудила співачку за "розкішне життя" під час війни.

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Полякова оприлюднила скриншот листування, у якому користувачка соцмережі дорікнула артистці.

"А вам не соромно показувати своє розкішне життя на фоні того, що відбувається в Україні? Як ви красиво й солодко живете! А навіщо це виставляти на показ? Вас бачать мільйони українців, які в підвалах сидять і бояться бомбардування, як їм бачити це все?", – написала хейтерка.

Полякова не стала мовчати та різко відповіла жінці. Виявилося, що хейтерка живе за кордоном, водночас Полякова залишається в Україні.

Я живу в Києві. Я і мої діти періодично спимо в підвалі! А ось ви сидите за кордоном і пишете мені х*рню. Просто сором,

– відповіла артистка.



Оля Полякова відповіла хейтерці / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Олю Полякову критикують не вперше